Galatasaray'da Serdar Aziz harekâtı

Teknik Direktör Cesare Prandelli'nin stoper mevkine takviye istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray Serdar Aziz transferinde sona yaklaştı.

Bursaspor'a takas önerisinde bulunan Galatasaray 3 ismi yeşil beyazlı ekibe veriyor. Gökhan Zan ve Emre Çolak'ı bonservisiyle Lucas Ontivero'yu ise 2 yıllığına kiralık olarak Bursaspor'a öneren Galatasaray, Şenol Güneş 'ten olumlu cevap aldı.

Emre Çolak gitmek istemiyor

Gökhan Zan ve Ontivero Bursaspor'a gitmeye yeşil ışık yakarken Emre Çolak Sarı-Kırmızlı kulüpten ayrılmak istemiyor. Galatasaraylı yöneticilerin bir şans daha isteyen Emre Çolak'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken, Prandelli'nin de Emre Çolak'ı yetersiz bulduğu belirtildi.

Galatasaray yönetimi Serdar Aziz'le her konuda anlaşırken yıldız futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve yıllık 1.5 milyon Euro artı maç başı ücret alacağı öğrenildi.