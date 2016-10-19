Galatasaray'da Semih ve Linnes yolcu

Galatasaray'da Martin Linnes ve Semih Kaya'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ligin ilk haftasında 39 dakika sahada kalıp kenara alındıktan sonra formayı bir daha göremeyen Martin Linnes, devre arasında kiralık gönderilecek.

Yönetimi, Norveçli futbolcuyu Belçika, Hollanda veya İspanya liglerinden bir takıma vermek istiyor.

Semih Kaya formayı unuttu

Geçen sezona kadar Galatasaray’ın en gelecek vaat eden oyuncularından olan ve adı uzun süre Inter’le anılan Semih Kaya’nın, bu sezon tek bir dakikası bile yok.

Vazgeçilmez 5 isim

Riekerink, ligin ilk 7 haftasında 5 oyuncusundan hiç vazgeçmedi.

Kaleci Muslera, savunma oyuncuları Chedjou, Hakan Balta, Carole ve ön libero Tolga, 7 maçta 630 dakika forma giyerek hep sahada kaldılar.

Bu isimlerin, Trabzon karşısında da aynı şekilde süre almaları bekleniyor.