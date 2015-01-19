Galatasaray'da Semih Kaya 1,5 ay sahalarda yok

Galatasaray'ın dün (18 Ocak 2015) Alanya'da Guarintingueta takımıyla oynadığı Uluslararası Royal Kupası maçında sakatlanan Semih Kaya'nın sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Semih'in de sakatlanması sonrası sarı kırmızılı takımın defans bölgesinde sıkıntılar yaşaması bekleniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre sarı kırmızılı ekibin savunmasının temel direği kabul edilen Semih Kaya, Alanya Stadı'nın bozuk zemininin de etkisiyle 1,5 ay futboldan uzak kalacak. Milli futbolcunun MR sonuçları bugün belli olacak ancak yapılan ön tespitte yıldız oyuncunun sakatlığının 5-6 hafta arası süreceği belirlendi.

Galatasaray'da yeni stoper arayışı

Semih Kaya'nın sakatlığı sonrasında sarı kırmızılı ekibin savunma göbeği tamamen boşalmış duruma geldi. Chedjou'nun Afrika Kupası'nda olması, yedek stoper Koray'ın sakatlığı ve bir diğer yedek stoper Gökhan Zan ile kulübün sorunlu durumu teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun bu hafta başlayacak lig öncesinde büyük sıkıntıya soktu.

Galatasaray yönetimi ise şimdi bir stoper transferi için bütün koşulları zorlamaya başladı.