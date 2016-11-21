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Spor

Galatasaray'da Selçuk İnan krizi; antrenmana çıkmadı

Selçuk İnan, Fenerbahçe derbisinde Ayhan Akman'la tartışmıştı

21 Kasım 2016 18:20

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup olan ve son 4 maçında üçüncü mağlubiyetini alan Galatasaray'da Selçuk İnan krizi yaşanıyor.

Derbinin ilk 11'inde yer almayan, ikinci yarıda Eren Derdiyok'un sakatlanmasının ardından oyuna girmeye hazırlanırken, Jan Olde Riekerink'in Luis Cavanda tercihiyle şok olan ve eşofmanlarını yere fırlatıp yardımcı hoca Ayhan Akman'la sert bir tartışma yaşayan Selçuk İnan, bu sabah Florya'daki idmana katılmadı.

Fenerbahçe maçında Selçuk İnan'ı yedek bırakıp orta sahayı De Jong-Tolga Ciğerci ikilisine teslim eden Hollandalı teknik adam Riekerink ise bu kararının ardından kendi camiasından da tepki gördü. Mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilen Hollandalı teknik adamın teknik direktörlüğü devre arası gelmeden tartışılmaya başlandı.

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