Galatasaray'da Selçuk İnan ile Burak Yılmaz tartıştı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Burak Yılmaz ve kaptan Selçuk İnan saha içinde tartıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında Selçuk İnan ile Burak Yılmaz arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 26.dakikasında Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Kasımpaşalı Donk'tan 4-5 hamle yapmasına rağmen topu alamayan yakın arkadaşı Burak Yılmaz'a sinirlendi.

Kısa süreli bir tartışma yaşayan ikiliye takım arkadaşları müdahale edince gerginlik uzamadı.