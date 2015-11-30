T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Selçuk İnan ile Burak Yılmaz tartıştı

Kısa süreli bir tartışma yaşayan ikiliye takım arkadaşları müdahale edince gerginlik uzamadı

30 Kasım 2015 00:54

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Burak Yılmaz ve kaptan Selçuk İnan saha içinde tartıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk yarısında Selçuk İnan ile Burak Yılmaz arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 26.dakikasında Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Kasımpaşalı Donk'tan 4-5 hamle yapmasına rağmen topu alamayan yakın arkadaşı Burak Yılmaz'a sinirlendi.

Kısa süreli bir tartışma yaşayan ikiliye takım arkadaşları müdahale edince gerginlik uzamadı.

ETİKETLER

selçuk inanburak yılmazgalatasaraykavgahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24