-GALATASARAY'DA SEÇİM TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda görüşler bölümünde söz alan bazı üyeler, kulüp başkanı Adnan Polat'ın seçime gitmesi yönünde görüş bildirdi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde süren toplantıda görüşmeler bölümüne geçildi ve söz alan üyeler genel kurulla fikirlerini paylaştı. Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Hayrettin Kozak, yaptığı konuşmada, öncelikle üyeler arasında yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalışarak, ''Biz burada beyaz veya zenci değiliz. Hepimiz Galatasaraylıyız'' derken, Adnan Polat'ın bir seçim tarihi vermesini istedi. Kozak, Adnan Polat'ın seçim karşılığı ibra ile tehdit edildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterirken, şunları söyledi: ''Galatasaray'ı düze çıkarmanın tek çözümü var. Galatasaray'ın geleceğine bakalım. Aksi takdirde bu içinde bulunulan yönetim kaosuyla önce kendiniz seçime gitmek isteyeceksiniz. Bugün bir karar verin ve önümüzü açın. Tarihini de burada açıklayın. Göreceksiniz ki o zaman ne ibranın lafı ne de olağanüstü seçim için toplanan imzalar kalır. Galatasaray huzura kavuşur, ülkeye de ders olur. Şimdi bu salonu dolduran insanlar, 20 milyon taraftar ve Galatasaray sempatisi olan herkes bu kararı sizden bekliyor başkan. Bu insanlar şimdi beni alkışlamıyor, öneriyi alkışlıyor. Bu işi uzatmayalım.'' Kozak, Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Bülent Ünder'in getirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydederken, ''Darmadağın olmuş, perişan hale gelmiş, yerlere yatmış futbolun soyunma odasını belli bir disipline getirecektir'' dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu'nun görüntüsünün yürekler acısı olduğunu savunan Hayrettin Kozak, Mehmet Helvacı'ya da eleştirilerde bulunarak, ''Üçlü muhalefetin lideri nedendir anlamıyorum, hemen her gün yaptığı toplantılarda, yönetimin ipliğini pazara çıkarma çabasındadır ve orta oyunu tüm spor kamuoyunun gözü önünde oynanmaktadır'' ifadelerini kullandı. Hayrettin Kozak, mali raporda verilen borç rakamlarına da inanmadığını sözlerine ekledi. -''NE OLACAK BU GALATASARAY'IN HALİ''- Genel kurul üyelerinden İzzettin Doğan, sarı-kırmızılı kulübün sportif açıdan başarısız bir dönem geçirdiğini belirterek, ''Milyonlarca taraftarı olan bir kulübün bugün sportif açından içine düştüğü durum içler acısıdır. Sokağa çıktığımızda herkes önümüzü çevirerek, 'Ne olacak bu Galatasaray'ın hali' diye sormaktadır. Bu sorular karşısında büyük üzüntü duymaktayız. Galatasaray'ın sportif olarak yerde süründüğünü kabul etmek zorundayız'' dedi. Kulübün mali durumunun kötü olmadığını, ancak borcunun bulunduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti: ''Eğer seçimlere gidilmesi gerekiyorsa, değerli başkan seçimi bir şantaj kelimesiyle lütfen tanımlamayın. Demokrasilerde seçim daima çıkış yoludur. Yeni bir umut kaynadığı olabilir.'' -''YETERLİ ÇÖZÜM ÜRETEMEMEKTEDİR''- Üyelerden Cengiz Özyalçın ise kulüp başkanı Adnan Polat'ın yorgun düştüğünü ve yıprandığını ileri sürerek, ''Söylemlerinde çelişkiye girmektedir, yeterli çözüm üretememektedir. Bu bağlamda özellikte tarihi sportif başarısızlıklar kendisini ters motive etmektedir'' ifadelerini kullandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılış gecesinde yaşanılan olaylara değinen Özyalçın, ''Aslantepe'de acı anlar yaşandı. TOKİ Başkanı, üyemiz Erdoğan Bayraktar açılışta konuşmacı olmuştur. Deneyimli bir bürokrat ve politikacıdır. Kullandığı kelimeleri bilerek seçmiştir. Nasıl bir Galatasaraydır, bu konuşmayı nasıl yapmıştır? Saygı duruşu yapılmadan, sayın başkanın yarıda bırakıp gittiği gece, açılış gecesi olur mu'' şeklinde konuştu. Özyalçın'ın bu sözleri uzun süre alkışlanırken, bir üye ''Gemiyi terk eden başkan istemiyoruz'' şeklinde bağırdı ve salonda yuhalamalar oldu. Kürsüde uzun süre kalan Özyalçın'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesilirken, muhalif yöneticiler Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya'nın da alkışta bulunmaları dikkati çekti. Konuşmacılardan eski yönetici Refik Arkan, Türk Telekom Arena'daki güvenlik firmalarının yüksek fiyatlı fatura kestiklerini, işletmeci yabancı firmanın tek çalışanının ise 30 bin avro ücretini kulüpten aldığını ileri sürdü. Refik Arkan, Adnan Polat'ın bir konuşmasında söylediği, ''Galatasaray Kulübü Başkanı aslandır, kuzu değildir'' sözlerine göndermede bulunarak, ''Stadın açılışında Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın karşısında da aslan mıydı'' dedi. Öte yandan, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar da konuşmacı kürsüsüne gelen isimler arasında yer alırken, sarı-kırmızılı camiada yaşanan tartışmalara ve bölünmelere dikkati çekerek, daha ılımlı bir hava oluşturulması gerektiğini söyledi.