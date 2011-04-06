-GALATASARAY'DA SEÇİM 14 MAYIS'TA İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Yönetim olarak Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Mayıs'ta yapılması kararı aldık. Bu tarihte çoğunluk sağlanamayacağı için doğal olarak seçim 14 Mayıs'ta yapılacaktır'' dedi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Basın Toplantı Odası'nda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Adnan Polat, yönetim olarak başlattıkları işleri bitirerek kulübü normal zamanda seçime götürme arzusunu taşıdıklarını, ancak mevcut şartlarda devam etmenin Galatasaray'a zarar vereceğinden, yönetim kurulu kararıyla 7 Mayıs Cumartesi günü seçim genel kurulu yapma kararı aldıklarını ifade etti. Polat, ''Yönetim olarak Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Mayıs'ta yapılması kararı aldık. Bu tarihte çoğunluk sağlanamayacağı için doğal olarak seçim 14 Mayıs'ta yapılacaktır'' dedi. Seçim tarihini daha da öne çekebileceklerine vurgu yapan Polat, ''Ama bana gelen mesajlarda, başkan adaylarının hazırlanmaları, yönetim listelerini oluşturabilmeleri için bu tarihi koyduk. Dilerim her şey Galatasaray için hayırlı olur'' diye konuştu. -''SEÇİME GİRMEMİZE ENGEL YOK''- Adnan Polat, Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmemelerin sonrası başkan ve yöneticilerin seçime giremeyeceği konusundaki görüşün tersini savundu. Polat, kendileri için bir seçim engeli bulunmadığını savunarak, ''Bilinmelidir ki, mevcut yasalar ve tüzük bizi seçime gitmeye zorlamıyor. Seçime katılmamızı da engelleyen bir yasa yok. Mali Kongre'de mali ibra, denetim kurulu ibrası ve 2011 bütçesi onayı var ama idari ibrasızlık da var. Bu ne demektir, ne anlam taşımaktadır. Takdirlerinize bırakıyorum. Ancak bu yapılanlar, bizlerin gönlünü yaralamıştır'' ifadesini kullandı. -"HUZURLA TEKRAR ARANIZA DÖNÜYORUZ"- Basın toplantısında sert ifadeler kullanan Adnan Polat, ''Seçildiğimizden hemen sonra başlayan, ancak özellikle şirket birleşmesinin tamamlanması ve Türk Telekom Arena'nın açılışıyla hızlanan, genel kurula kadar giden süreçte olan olayları, yaşananları, söylenenleri burada tekrar etmeme gerek yok. Ancak bütün bu süreç, bazı şeyleri çok net açığa çıkardı'' dedi. Kulüpte yaşananları Galatasaray kamuoyunun takdirine bıraktığını aktaran Polat, şunları söyledi: ''Galatasaray'ın sahibi olarak görerek kapalı odalarda hazırladıkları senaryoları üyelerimize kabul ettirmeye çalışanları, içinde seçildiği yönetime köstek olmak için çirkin yöntemlere başvuranları ve Galatasaray'ı kendi özel iş ilişkilerinde atlama taşı olarak kullanmak isteyenleri, bütün bunların değerlenmesini Galatasaray kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.'' -"HAKKIMIZI HELAL EDİYORUZ"- Galatasaraylılık duruşu sergileyen kulüp üyelerine ve taraftarlara yürekten teşekkür ettiğini aktararak, ''Hakkımızı helal ediyoruz'' diyen Polat, ''Şimdi huzurla ve gururla tekrar aranıza dönüyoruz. Diliyorum ki, bize bu yapılanlar Galatasaray'da yeni bir uygulamanın başlangıcı olmaz'' ifadelerini kullandı. -"ZORLU DÖNEMLERDE SORUMLULUK ALDIK"- Galatasaray'da 6 yılı yönetici, 3 yılı ise başkan olarak 9 yıl görev yaptığını anlatan Polat, sarı-kırmızılı kulübün en zorlu dönemlerinde görev aldıklarını belirtti. Polat, ''Özellikle Galatasaray tarihinin en bunalımlı son 5 yılında görev alma cesaretini gösterdik.Bunda ne kadar başarılı olduğumuza elbette tarih karar verecek.'' şeklinde konuştu. -''3 YILA ÖNEMLİ İŞLER SIĞDIRDIK''- Adnan Polat, kendisinin ve arkadaşlarının verilen tüm görevleri yerine getirmek için tüm güçlerini harcamış olmanın huzurunu taşıdıklarını kaydederken, önemli işler yaptıklarını aktardı. Geride kalan 3 yıla çok büyük ve önemli işler sığdırdıklarını anlatan Polat,''Galatasaray'ın onlarca bunalımlı projeleri ile birlikte en önemli 4 projesini tamamlayıp bitirdik. Ama iş yapma, iş üretme iradesi taşıyan herkes gibi biz de hata yaptık. Dönüp geriye baktığımızda az iş ve hatasız olmaktansa, çok iş yapma yolunu seçtiğimizi söyleyebilirim. Biz bugün de olsa aynı yolu seçerdik. Zira Galatasaray'ın kaybedecek vakti, sorunlarına hızla çare üretmeme lüksü yoktu. Sade, samimi ve kafasının arkasında sarı-kırmızıya duydukları aşktan başka hiçbir şey taşımayan Galatasaraylıların yaptıklarımızı gördüğünden ve takdir ettiklerinden eminim'' şeklinde konuştu.