Galatasaray'da savunmaya yeni aday!

Galatasaray Bruno Peres için Roma'ya 9 milyon euro'luk teklif yaptı.

Premium Sport'un haberine göre; adı Benfica'yla da anılan futbolcu için Roma'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro istediği öne sürüldü.

Brezilyalı futbolcunun ana dili Portekizce nedeniyle Benfica'ya yakın olduğu da haberde belirtildi.

Bruno Peres, 2010 yılında Audax Sao Paulo'da başladığı kariyerinde Bragantino, Guarani, Santos ve Torino takımlarının formalarını giydi. 27 yaşındaki oyuncu 1,78 boyunda ve 72 kilo ağırlığında. Futbolcu, defans ve sağ bek pozisyonlarında oynayabiliyor.