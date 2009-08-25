Galatasaray'da sakatlık kabusu

Kayserispor maçında sakatlanan Keita, Uğur, Ayhan ve Hakan Balta'nın perşembe günkü L.Tallin maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.



Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan çok canı yanan sarı-kırmızılılarda, sakatlık kabusu yeniden ortaya çıktı.



Galatasaray'ın, Kayserispor ile yaptığı lig maçında Keita, Uğur, Hakan ve Ayhan sakatlandı. Üst ön adalesine darbe alan Uğur, sol diz yan bağlarında zorlanma olan Ayhan, sağ uyluk arka adalesine darbe alan Keita ve sağ ayak tarak kemiğinde ödem tespit edilen Hakan'ın perşembe günkü Levadia maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.



Tedavisi süren Kewell'ın durumu ise iki gün sonra yapılacak kontrollerden sonra kesinlik kazanacak. Hakan Balta ve Keita'nın Ankaraspor karşısında oynamalarının da zor olduğu öğrenildi

