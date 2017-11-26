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Spor

Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray Kulübü, sakat futbolcuları Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Jason Denayer'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı

26 Kasım 2017 16:53

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray Kulübü, sakat futbolcuları Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici ve Jason Denayer\'in durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Serdar Aziz\'in tedavi planının yarınki tetkiklerin ardından oluşturulacağı kaydedildi.
Dan oynanan maçta riske edilmeyerek kadrodan çıkarılan ve günü fizyoterapistler eşliğinde aktif dinlenme ile geçiren Tolga Ciğerci\'nin durumunun yarın yapılacak MR tetkiklerinin ardından belli olacağı belirtildi.
Aynı maçta aldığı darbe sonucu sağ dizinde esneme oluşan ve tedavisine başlanan Iasmin Latovlevici\'nin durumunun da yarınki MR tetkiklerinin ardından netleşeceği duyuruldu.
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda kalça ve kasığında gerilme hissettiği için tedbir amacıyla karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Jason Denayer\'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

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