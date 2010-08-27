-GALATASARAY'DA SAKAT FUTBOLCULAR İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Kewell'in milli maç arasından sonra takıma katılacağını, Mehmet Batdal'ın tedavisinin ise 6-8 hafta süreceğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımdaki sakat futbolcuların durumuyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulunan Kunduracıoğlu, kasığındaki zorlanma nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Karpaty maçının kadrosuna alınmayan Harry Kewell'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, ''Kewell'ın kasığında bir zorlanma oldu. Bu tip zorlanmalarda tekrar kuvvetlendirmeden aynı şekilde sahaya döndürürsek tekrar aynı yer zorlanacaktır. Şu an hem tedavisini yapıp hem kuvvetlendirme aşamasındayız. Çok kötü bir sakatlanma değil'' diye konuştu. Kunduracıoğlu, Karpaty ile yapılan ilk maçta sakatlanan Mehmet Batdal'ın tedavisinin uzun süreceğini vurgulayarak, ''Mehmet Batdal'ın ayağının altındaki zarda bir yırtılma oldu. Şanssız ve uzun süren bir sakatlık. Tedavisi 6 ile 8 hafta arasında sürecek. Tedavisine başlayalı bir hafta oldu. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde götürmeye çalışıyoruz'' dedi. Sarı-kırmızılı futbolculardan Elano Blumer'in uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini anlatan Burak Kunduracıoğlu, şu bilgiyi verdi: ''Elano, Dünya Kupası'nda sakatlandı. Kıkırdağında bir problem olmuştu. 8 haftaya yakın bir süre hiç antrenman yapmadı. Tedavisinin ardından 12-13 günlük bir kondisyon yüklemesi yapıldı. Tedaviler sırasında da kondisyon yüklenmesi yapılıyordu ama 8 hafta ara verdikten sonra maçta ona 20 dakika yüklenmek bile zor geldi. Onun için geçen maç dinlendirildi. Şimdi yeniden takımla birlikte antrenmanlara katıldı.'' Kunduracıoğlu, Juan Pablo Pino'nun arka adalesinde kısmi yırtık olduğunu belirterek, ''Pino'nun tedavisi bitti. Kuvvetlendirmeleri yapıldı. Pazartesi gününden itibaren kondisyonerle birlikte çalışacak. Tahminim Eskişehirspor maçından sonra takımdaki yerini alır'' dedi. Burak Kunduracıoğlu, tedavisi tamamlanan Sabri'nin ise yavaş yavaş takımdaki yerini alacağını dile getirdi.