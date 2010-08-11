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Spor

GALATASARAY'DA SABRİ'NİN TEDAVİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2010 16:27

-GALATASARAY'DA SABRİ'NİN TEDAVİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak çalışan sarı-kırmızılı ekibin, A2 takımıyla antrenman maçı yaptığı bildirildi. Sakatlığı geçen Baros'un, karşılaşmanın son yarım saatinde forma giydiği, Elano'nun ise fizyoterapistler eşliğinde sahada ve salonda özel olarak çalıştığı açıklandı. Sağ kalça dış bölgesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarılan Sabri'nin tedavisine sağlık merkezinde başlandığı, Pino'nun tedavisinin de sürdüğü duyuruldu.  Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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