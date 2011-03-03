-GALATASARAY'DA SABRİ ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan sarı-kırmızılı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun yaklaşık 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Karşılaşmanın 16. dakikasında Gaziantepsporlu futbolcu Popov ile girdiği mücadele sonucunda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Sabri'nin yapılan tetkiklerinde burkulma nedeniyle sağ ayak bileğinde bir bağın koptuğu açıklandı. Ayak bileğinde ödem ve kanama da oluşan milli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.