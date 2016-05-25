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Spor

Galatasaray'da Ryan Donk derbi kadrosuna alınmadı

Galatasaray yarın Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak

25 Mayıs 2016 13:31

Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Hollandalı Teknik direktör Jan Olde Riekerink, vatandaşı Ryan Donk'u kadroya almadı.

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşılaşması için Antalya’da kampa girecek. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Bilal Kısa, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Umut Bulut, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Martin Linnes, Koray Günter, Olcan Adın, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Jason Denayer, Cenk Gönen.

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Ryan DonkGalatasarayFenerbahçe derbisikadroya alınmadı

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