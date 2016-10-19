Galatasaray'da Riva protokolü ayaklanması: Neyi oylayacağımızı bilmiyoruz

Galatasaray’ın başkan adayları, 22 Ekim’deki Genel Kurulda oylamaya sunulacak olan Riva ve Florya arazilerinin satışına karşı çıkarak, yönetimin şeffaf olmadığını dile getirdi.

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Adnan Öztürk ve Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Zafer Pınarcık, dün akşam Şişli'de bulunan bir otelde Galatasaray Kulübü'ndeki mali gerçeklerle ilgili bir panel düzenledi.



Panelde, Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından 22 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul'da oylamaya sunulacak olan Riva ve Florya'daki arazilerin değerlendirilmesi ile ilgili sunumun yanı sıra, katılımcılara kulübün şu andaki mali durumu ve gayrimenkullerin satışı dışında yapılması gerekenler anlatıldı.

Adnan Öztürk: Galatasaray olarak ciddi yanlış yapıyoruz

Panelde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Adnan Öztürk, Galatasaray'ın hayatlarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bazı günler vardır hep beraber konuşmamız, bazı günler vardır egolarımızı kenara bırakmamız gerekir. Galatasaray, ne yazık ki; bu duruma gelmesini istemediğim bir durumda 22 Ekim'de kongre yapacak. ‘Miras yedi' olmayı hiçbir zaman kabul edemiyorum. Miras kalanları satmak değil taş üzerine taş koymaktır bizim felsefemiz. Galatasaray olarak çok ciddi bir yanlış yapıyoruz. Yaptığımız yanlış, geçmişte bu kurumu nasıl yönettik, bundan sonra nasıl yöneteceğimizi tartışmak yerine paralarımız bitti hadi gayrimenkulleri satalım. Kimse kusura bakmasın bu ciddi alınabilecek bir yaklaşım değil. Bugün Galatasaray'a 150 milyon dolar taze para girişine ihtiyacı var. Bunu gayrimenkuller ile elde edeceksek sadece 150 milyona ihtiyacımız olduğunu unutmamamız gerekir” dedi.

Ahmet Özdoğan: Neyi oylayacağımızı bilmiyoruz

Panelde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ise, Riva için yapılan protokol ile ilgili, “İçimizde herhangi birimizin elinde tek bir belge yok” diyerek şunları söyledi: “Emlak Konut halka açık olduğu için sadece sitesinde yayınladığı, yapılan protokolün bir bölümü var. Bizde ise herhangi bir belge falan yok. Cumartesi günü neyi oylayacağımızı bilmiyoruz. Galatasaray'ın rakam olarak 150 milyon dolara ihtiyacı var.

"Riva arazisi 7 bölüme ayrılmalı"

Öyle 500 milyon falan değil. Bir kere Riva arazisini 7 bölüme ayırmamız gerekir. Ormanlık alan Galatasaray'da kalmalı. Burada Galatasaray spor tesisleri, Ali Sami Yen Meslek Lisesi ve Ali Sami Yen Meslek Yüksek Okulu yapalım. Bunun yarısını değerlendirdiğimiz zaman ve gelirler elde ettiğimiz zaman Galatasaray şu anki durumundan daha iyi duruma geliyor ve kesinlikle Florya elden çıkarılmamış oluyor.



Ayrıca Riva'nın da yarısı elde kalmış oluyor. Şu anda Florya ve Riva'mız var. Allah bugüne kadar getiren bütün Galatasaraylılardan razı olsun. Bizim görevimiz bunları devam ettirmek” diye konuştu.

"Galatasaray'ın 150 milyon dolara ihtiyacı var"

Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Zafer Ilıcak ise, katılımcılara kulübün içinde bulunduğu maddi durumu slaytlar ile ayrıntılı olarak paylaşarak, şu an için Galatasaray'ın 150 milyon dolarlık bir miktara ihtiyacı olduğunu, bunun gayrimenkullerin tamamının satılması ile yapılmaması gerektiğini söyledi.