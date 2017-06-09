Galatasaray'da Riva ihalesi; en yüksek teklif 1 Milyar Türk Lirası!

Galatasaray’ın Riva’da bulunan 1 milyon 76 metrekarelik arazisi ihaleye çıktı, en yüksek teklif 1 Milyar Türk Lirası oldu. Sarı kırmızılı kulübün kaderini belirleyecek ikinci oturum 15 Haziran 2017’de gerçekleştirilecek, satış sonunda elde edilecek paranın %80’i kulübe kalacak.

Habertürk yazarı ve NTVSpor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, BiPSpor’a konunun detaylarını şöyle anlattı:

“İnşaat maliyeti düştükten sonra satılan bütün mallardan 1 Trilyon Türk Lirası para kalacak. Bu 1 trilyonun 800 milyonunu Galatasaray alacak.

"Galatasaray, 500 Milyon Lira'yı zaten aldı!"

Satışı Emlak Konut gerçekleştiriyor. Diyor ki; burası 500 Milyon Türk Lirası’ndan daha ucuza satılmaz ve 500 Milyon Türk Lirası'nı direkt olarak kulübe veriyor. Galatasaray bu parayı zaten aldı. 700 Milyon Türk Lirası’na satılırsa, önceden verilen 500 milyon Lira bu paradan düşülecek. Emlak Konut onu da 3-4 sene sonra verecek.