T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Riva ihalesi; en yüksek teklif 1 Milyar Türk Lirası!

Sarı kırmızılıların maddi açıdan kaderini belirleyecek olan satışın ikinci oturumu 15 Haziran'da yapılacak

09 Haziran 2017 21:22

Galatasaray’ın Riva’da bulunan 1 milyon 76 metrekarelik arazisi ihaleye çıktı, en yüksek teklif 1 Milyar Türk Lirası oldu. Sarı kırmızılı kulübün kaderini belirleyecek ikinci oturum 15 Haziran 2017’de gerçekleştirilecek, satış sonunda elde edilecek paranın %80’i kulübe kalacak.

Habertürk yazarı ve NTVSpor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, BiPSpor’a konunun detaylarını şöyle anlattı:

“İnşaat maliyeti düştükten sonra satılan bütün mallardan 1 Trilyon Türk Lirası para kalacak. Bu 1 trilyonun 800 milyonunu Galatasaray alacak.

"Galatasaray, 500 Milyon Lira'yı zaten aldı!"

Satışı Emlak Konut gerçekleştiriyor. Diyor ki; burası 500 Milyon Türk Lirası’ndan daha ucuza satılmaz ve 500 Milyon Türk Lirası'nı direkt olarak kulübe veriyor. Galatasaray bu parayı zaten aldı. 700 Milyon Türk Lirası’na satılırsa, önceden verilen 500 milyon Lira bu paradan düşülecek. Emlak Konut onu da 3-4 sene sonra verecek. 

ETİKETLER

RivaGalatasaraysatışEmlak KonutSerdar Ali Çelikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24