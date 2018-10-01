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Spor

Galatasaray'da Porto hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nde Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti

01 Ekim 2018 23:11

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nde Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma bölümünde hareketlilik çalışmaları üzerinde durulurken, daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Porto karşılaşması için yarın saat 11.40’ta ait özel bir uçuşla Portekiz’e hareket edecek.

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