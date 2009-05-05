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Spor

Galatasaray'da Polat'a karşı imza toplanıyor

05 Mayıs 2009 13:25




Galatasaray'da başkan Adnan Polat ve yönetim kurulunun sıkıntısını daha artıracak gelişmeler yaşanıyor.

Adnan Polat'a muhalif olan ve başını Galatasaray Cemiyeti üyelerinin çektiği birçok sarı kırmızılı kulüp üyesi, olağanüstü kongre için imza toplamaya başladılar. Futbol Takımının bu sezon bütün hedeflerinden uzaklaşması, başkan Adnan Polat'ın kulüp tarihinde ilk kez disiplin kuruluna verilen başkan olması, stat inşaatının duraksaması ve birçok olumsuz gelişme üzerine sarı kırmızılı kulüpte yönetime muhalif hareketler su yüzüne çıkmaya başladı. Galatasaray Cemiyeti'nin ağırlıkta olduğu birçok üye, tek tek kulüp üyelerini arayarak olağanüstü kongre için imza kampanyasına katılmalarını istediler. Sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre olağanüstü kongreye gitmek için kaydı açık üye sayısının yüzde 10'u yeterli oluyor. Buna göre Galatasaray Kulübü'nde kaydı açık üye sayısının 6 bin 200 civarında olduğu biliniyor. Tüzük gereği 620-650 imza toplanması halinde olağanüstü kongre için yeterli imza toplanmış olacak.


GALATASARAY KULÜBÜ : "TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ BÜLENT KORKMAZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR"


Bu arada Galatasaray Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarına devam ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı yayın organlarında Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiğine dair yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kamuoyunun bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz. Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz görevinin başındadır" ifadesi kullanıldı.

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