-GALATASARAY'DA POLAT ADAY OLMADI İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi 3 başkan adayı çıkarken, başkan Adnan Polat'ın başvurusu olmadı. Seçim öncesi adayların listelerini bildirmeleri için belirlenen zaman bugün mesai bitimiyle tamamlanırken, Divan Kurulu'na aday gösterilme imzaları ile kurul listelerini ileten Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran başkan adayları olarak ilan edildi. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında adayların başvurularını alan Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, daha sonra basın mensuplarına başkan adaylarını ve yönetim listelerini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayındaki olağanüstü seçimlerinde başkan adayı olan isimlerin yönetim listeleri şöyle: Ünal Aysal: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas. Yedekler: Ahmet Ocaklı, Abdürrahim Albayrak, Emir Barıgül, Mehmet Cibara ve Necati Demirkol. Mehmet Helvacı: Münir Hamamcıoğlu, Prof.Dr. Dursun Buğra, Vedat Eşkinat, Suat Ertem, Doğan Yalçınkaya, Ahmet Aykut, Şerif Kaynar, Atilla Kınay, Mecit Çetinkaya, Nedim Ölçer. Yedekler: Selim Sanver, Murat Yücaoğlu, İbrahim Okumuş, Serdar Ciner, Giray Güngör. Turgay Kıran: Ahmet Özdoğan, Emel Çabukoğlu, Ozan Korkut, Tuncer Hunca, Orhan Sürek, Metin Öztürk, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Cenap Yener, Ömer Tümay, Serol Acarkan. Yedekler: Gözde Büyükeroğlu, Zeynep Banu Dalaman, Mehmet Emir Oflaz, Murat Bekdik, Cemal Murat Akar. Diğer yandan İrfan Aktan, açıklanan listelerin geçici olduğunun altını çizerek, ''Bu listeler, Sicil Kurulu tarafından, sicil ve kıdemleri yönünden yeterlilik konusunda kontrol edilecek. Bize 24 saat içinde geri dönülecek ve kulübün resmi internet sitesinde kesin haliyle bunları yayınlayacağız. Artık adayların listelerinde de bir değişiklik yapma şansı olmayacak'' dedi. Aktar, bir soru üzerine, seçilecek yönetimin 3 yıl için görev yapacağına dikkat çekti. -POLAT ADAY OLMADI- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, beklendiği üzere Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmadı. Başkan Polat'ın adaylığını öneren 230 imzanın Divan Kurulu'na getirildiğini aktaran İrfan Aktar, ancak Polat'ın kurullarıyla ilgili herhangi bir liste kendilerine ulaşmadığı için adaylar arasında olmadığını dile getirdi. Polat'ın eski tüzüğe dayanarak daha sonra aday olup olamayacağı konusuna da açıklık getiren Aktar, ''Tüzüğümüzün geçici 2. maddesi, seçimle ilgili hususların, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurulda yürürlüğe gireceğini söylüyor. Önümüzdeki de bir olağanüstü genel kuruldur'' diye konuştu. -BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KARARI- İrfan Aktar, bugün Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Galatasaray'da seçime gidilmemesi yönünde bir karar alındığı ve ayrıca 3 Mayıs tarihli bir mahkemenin daha olduğunun ifade edilmesi üzerine, şunları söyledi: ''Biz bir Hukuk Kurulu kurmuştuk. Müzakere edilecektir. Gereği neyse, hukuki alt yapısı nasılsa, ona göre uygulama yapacağız. Şimdiden bu işi problem olarak düşünmemek lazım. Bugünkü karar, bir yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili. Seçim ilanını veren yönetim kurulu, mahkemenin karar verdiği yönde bir seçime cevap vermedi. Yönetim seçime gitmeyi kendisi tercih etti. Mahkeme, görevdeki yönetim kurulu veya istifa eden üyelerin aday olup olamayacakları konusuyla ilgili bir karar almıştır. Onlardan zaten bir tek Mehmet Helvacı var aday olan. Şimdi 3 Mayıs tarihindeki mahkemenin kararını da şimdiden bilemem. O gün o karar çıktığında, derhal Hukuk Kurulu'na danışır, gereği neyse, ona göre karar veririz.'' Aktar, ''Galatasaray Kulübü'ne zarar verecek herhangi bir şeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz'' derken, ''Mahkemeye müracaat eden arkadaşlarımızın da gayet iyi düşünmesi icap eder. Bu yürüyen bir prosedür. Bu prosedürün içinde herkes, her hususta mahkemeye gidebilir. Kulübümüz için sıhhatli ve doğru olanı yapma mecburiyetindeyiz'' ifadesini kullandı. Divan Kurulu olarak kendilerine bir mahkeme tebligatı ulaşmadığına da dikkati çeken Aktar, ''Bize bir tebligat gelmesi lazım. Divan heyeti olarak bizim görevimiz, adaylık müracaatlarını almak, kontrol ettirmek ve kesinleştikten sonra yayınlamak. Renk seçimini yapacağız, sonra da seçime gidilecek. Arada olacak şeyler, mahkemeler, bizim şu anda bilebileceğimiz şeyler değil. Doğmamış çocuğa don biçilmez. Bunlarla ilgili kafamızı yormayalım. Beklenmeyen bir şey çıkarsa, o günün şartlarına göre incelenir'' diye konuştu. Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarını renk seçimi, 2 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.