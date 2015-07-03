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Spor

Galatasaray'da Podolski tamam!

'Galatasaray üçüncü defa Podolski'yi istedi ve bu transferde çok istekli davrandılar'

03 Temmuz 2015 00:23

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Lukas Podolski konusunda beklenen haber Almanya'dan geldi. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, Galatasaray'ın Lukas Podolski ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Oyuncunun menajeri, "Galatasaray, şampiyonlar ligi'nde oynayacak. Podolski'nin EURO 2016'ya gitmesi için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Habere göre Galatasaray, Alman golcü için Arsenal'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncunun menajeri Nassim Touihri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Wenger ile çok iyi diyaloğumuz oldu. Lukas'ın kalmasını istiyordu. Ama ilk 11 garantisi veremiyordu oturup konuştuk ve anlaştık" dedi.

 

KAP'a yarın bidirilecek

 

Podolski'nin Galatasaray'ı seçmesiyle ilgili olarak ise Nassim Touihri, "Galatasaray, şampiyonlar ligi'nde oynayacak. Podolski'nin EURO 2016'ya gitmesi için çok önemliydi. Galatasaray 3. defa Podolski'yi istedi ve bu transferde çok istekli davrandılar. Gösterdikleri ilgi ve güvenden  dolayı bu tercihi yaptı. Zaten şu anda Türkiye'de ailesiyle birlikte tatilini yapıyor. Yeni bir maceraya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulübün bu transferi en geç yarına kadar KAP'a bildirmesi bekleniyor.

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