Galatasaray'da Podolski bombası

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Johaim Löw, Arsenal’de oynayan Lucas Podolski’ye “Milli takımı istiyorsan daha fazla oynaman lazım” dedi, Arsenal'de forma şansı azalan yıldız, kendisini daha önce de isteyen Aslan'ı artık daha ciddi düşünmeye başladı.

Fatih Terim, Mancini ve Prandelli dönemlerinde Sarı-Kırmızılılar’ın rüyasını süsleyen, ancak her fırsatta İngiltere’de kalmak istediğini belirten golcü, bu kez fikir değiştirdi. Çünkü Alman Milli Takımı’nın patronu Löw, yıldızına çok net bir mesaj gönderdi: Bu formayı istiyorsan bulunduğun takımda daha fazla oynamalısın.

Kaynak Alman medyası

Mehmet Demircan’ın Fanatik’teki haberine göre, Alman basınına göre, Arsenal’da sezona kötü bir başlangıç yapan ve hayli az fırsat bulan Podolski bu mesajı fazlasıyla ciddiye aldı ve teklifleri masaya yatırdı.

Galatasaray’ın ısrarla kendisini istemesi ve son yıllarda düzenli olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi gibi faktörler deneyimli futbolcunun aklını çeldi.

Arsenal, olası bir resmi teklife sıcak bakıyor ve Podolski’nin maaşını ödemekten kurtulacağı için kolaylık sağlamaya da hazır. Bu gelişmelerin ardından Sarı- Kırmızılılar’ın devre arası gelmeden hem İngilizler’in hem de Podolski’nin kapısını çalıp görüşmelere başlayacağı vurgulandı.