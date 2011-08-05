-GALATASARAY'DA ÖZÜAK YENİDEN YÜZME ŞUBESİNDE İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Galatasaray Kulübünde yeni oluşturulan Su Sporları Komitesi, Su Sporları Şubesinde önemli değişikliklere giderken, Adnan Polat yönetimi döneminde yaklaşık 1 yıl önce görevinden alınması büyük tartışmalara neden olan duayen hocalardan Yılmaz Özüak, yeniden Yüzme Şubesinin başına getirildi. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren, bu sabah Burhan Felek Spor Kompleksi içinde yer alan Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda yeni görev değişikliğini duyururken, Yılmaz Özüak'ın Yüzme Şubesinin başına koordinatör, oğlu Ali Özüak'ın da şube kaptanı olarak görevlendirildiğini, Su Sporları Koordinatörü Levent Ciner ile Yuzme Şubesi Menajeri Esra Termiyeci'nin ise görevlerine son verildiğini taraflara iletti. Semih Haznedaroğlu'nun başkanlığında Ergun Gürsoy, Vedat İrdelp ve Emir Turgan'dan oluşan yeni Su Sporları Komitesi, bu kararlarıyla ilk önemli uygulamasını gerçekleştirmiş olurken, Türkiye Şampiyonası öncesi yarın kamp çalışmalarına başlayacak Yüzme Şubesi için de yine önemli bir değişikliğe gidildi. Galatasaray Kulübü Su Sporlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Haznedaroğlu, ''Görevlerinden alınanlar da, göreve getirilen de Galatasaraylı. Bu kulübe önemli hizmetler vermiş insanlar. Yeni bir hava, yeni bir heyecan yaratmak için, şubemizi nasıl büyütürüz, nasıl daha iyi hale getiririz diye düşünerek böyle bir karar alındı. Bir bayrak değişimi olarak görmek lazım. Yeni dönemin daha iyi olacağını tahmin ediyorum'' dedi.