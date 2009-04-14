Galatasaray'da operasyon!



Galatasaray Yönetimi, golsüz sona eren ve ortaya konan futboldan çok, kavgalarıyla hatırlanacak Fenerbahçe derbisinin hemen ardından kadroda silbaştan yapmaya karar verdi.



Her ne kadar takım şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşsa da, yapılacak transferlerle yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da, Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel yine yurt dışına gönderildi.



Fanatik gazetesinin haberine göre; kadrosunu bir kaleci, stoper, orta saha oyuncusu ve santrforla güçlendirmeyi planlayan Galatasaray’da, listedeki ilk isim olan Atletico Madrid file bekçisi Leo Franco’yla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı da gelen haberler arasında.





Yoğun telefon trafiği



Yurt dışındaki transfer temaslarını hızlandıran Haldun Üstünel, sık sık telefonla Başkan Adnan Polat’ı arayarak, görüşmelerdeki son durumu bildiriyor. Genç yönetici İstanbul’a döndüğünde de yönetime detaylı bir rapor sunacak.



Yerlilere hücuuum...



Cim Bom’da yerli transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursasporlu orta saha oyuncusu Mustafa Sarp’la anlaşma sağlanmasının ardından, Gaziantepspor’un sol beki İsmail Köybaşı’nın transferinin bitme aşamasına getirildiği, son olarak da Kayserispor’un sağ beki Ali Turan’ın transfer listesine alındığı belirlendi.



Yolcular belli oluyor



Kadroda yapılacak revizyon sadece transfer edilecek oyunculardan ibaret değil. Kulüple yolları ayrılacak isimler de yavaş yavaş belirleniyor. Lincoln, Nonda, Sabri, Hasan Şaş ve Ümit Karan gibi oyuncuların bu listenin başını çektiği iddia edildi.



