Galatasaray'da önceki gün ihraçları reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem, 'aidat' gerekçesiyle ihraç edildi

Galatasaray'da önceki gün ihraçları reddedilen Hakan Şükür ve Arif Erdem dahil 2 bin 750 kişi ihraç edildi. Yönetim kurulunun aldığı kararda gerekçe olarak kulüp aidatlarının ödenmemesi gösterildi.

Galatasaray’ın sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Hakan Şükür: İstifa ediyorum

Hakan Şükür, ihraç kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile kulüpten istifa ettiğini açıladı.

Olağanüstü toplantı

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in dün yapılan mali genel kurulda ihraç taleplerinin reddedilmesinin ardından Galatasaraylı yöneticiler olağanüstü toplantı kararı almıştı. Ani alınan karar sonrası saat 17.00'de yöneticiler TT Arena'da bir toplantı gerçekleştirdi. İlerleyen saatlerde açıklanan karara göre, Hakan Şükür ve Arif Erdem dahil 2 bin 750 kişi ihraç edildi. 2 bin 750 kişinin ihraç sebebinin kulüp aidatlarının ödenmemesi gösterildi.

Öz ve Mutlu dahil 5 kişiye ihraç kararı

Dün Galatasaray'da gerçekleşen mali genel kurulda 'FETÖ' ile olan ilişkileri olan ve kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapılmıştı. Ancak genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç kararı oy çokluğuyla reddedilmişti.

Hükümetten tepki

'FETÖ' ile ilişkisi olduğu belirtilen eski futbolcuların ihraç kararının reddedilmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe tepkiler gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sarı-kırmızılı kulübün bu kararı düzeltmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan Kılıç, şunları söylemişti:

"Durumu bugün programlarımız esnasında haber aldık. Yönetim Kurulu’nun daha önce aldığı bir ihraç kararı vardı. Bununla alakalı olarak bugün genel kurulda bir oylama yapıldı ve oylamada Türkiye Cumhuriyeti’nden firar etmiş, hakkında terör örgütüne üyelikten dolayı bir yakalama kararı olan, mal varlığına el konulmuş olan, aynı zamanda 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün başıyla yakın ilişkilerinin aşikar olduğu, bunu saklamayan, gizlemeyen ve ifşa eden, açıkça dile getiren kişilerin 15 Temmuz gecesinde bu ülkeye yaşatılan acıların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray genel kurulunda bir kısım üyelerin bu kişilerin ihraçlarıyla ilgili vermiş oldukları ’hayır’ oyunun ne Galatasaray camiasına, ne Türkiye’ye, ne de 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimizin ailelerine ve gazilerimize açıklayamazlar. Galatasaray yönetim kurulu ivedi şekilde bu alınmış olan kararı düzeltmelidir. Bu karar konusunda Galatasaray yönetimi ivedi bir şekilde düzetmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize milletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumlarında ve kulüplerinde işi yoktur."

"Hakan Şükür’ün Türkiye futbol tarihinden silinmesini izleyelim mi?"