Galatasaray'da olağanüstü toplantı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nda durum değerlendirmesi yaptı. Aysal’ın yanı sıra ikinci başkan Özkan Olcay, yönetim kurulu üyelerinden Sedat Doğan, Necati Demirkol ve Mehmet Karlı da toplantıda hazır bulundu. Başkan Aysal'ın oldukça moralsiz olduğu toplantıda, ezeli rakibinden 9 puan geride kalan Galatasaray’ın alacağı önlemler masaya yatırıldı.

Yönetimin takım ve teknik heyet ile daha sık biraraya gelmesinin kararlaştırıldığı olağanüstü toplantıda transfer konusu da görüşüldü. Takımdaki eksiklerin bir an önce kapatılması gerektiği anlatılırken, Başkan Aysal'ın Roberto Mancini ile milli takım arasında özel olarak görüşeceği öğrenildi.

'Şampiyonluğa inanıyoruz'

Aysal toplantıda ayrıca, “9 puan gerideyiz ancak kaliteli bir kadromuz var. Şampiyonluğa inanıyoruz. Galatasaray şu an geride kaldı ancak puan farkını kapatıp zirveye çıkacak kapasiteye sahiptir” diyerek şampiyonluğa olan inancını ortaya koydu.

Aysal'dan 'demeç' uyarısı

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda medya ile ilişkilerin de görüşüldüğü öğrenilirken, başkan Aysal’ın yöneticilere hassas bir dönemden geçerken verecekleri demeçlere dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetim kurulu haftalık olağan toplantısını salı günü TT Arena’da yapacak. Başkan Aysal’ın toplantıda tüm yönetimi biraraya getirip derbi sonrası yapılması gerekenleri anlatacağı gelen haberler arasında.

'Fenerbahçe'ye ilk defa kaybetmiyoruz'

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ikinci başkan Özkan Olcay, "Deplasmanda Fenerbahçe ile çok önemli bir lig maçı yaptık. Rakibimiz bizi gayet güzel karşıladı. Fenerbahçe'nin stadında çok itinayla karşılandık. Fenerbahçeli dostlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı ve maçı kaybettik. Fenerbahçe'ye ilk defa kaybetmiyoruz. İki takım 367 maç oynadı. 108 senelik asırlık bir çınar Galatasaray, bu maçlarda başarılı da olmuştur, mağlubiyetler de tatmıştır. Galatasaray köklü çınarıyla dimdik ayaktadır.

Bir maç kaybetmekle ileride kazanılacak başarıları küçümsememek gerekiyor. Olayı bu boyutlarıyla değerlendirmek doğru olur. Liglerin 3'te 2'si daha oynanmadı. Maçların daha yüzde 29'u geride kaldı. Kötümserliğe kapılmaya gerek yok. Avrupa ile Türkiye Ligi'ni birlikte götürmenin zorluğu nedeniyle düşüş olmuştur. Hem teknik kadromuzda hem de yönetimizce gerekli kararlar alınacaktr. Milli maç arasından istifade ederek, futbol takımımız kendisini toparlamak için süratle hareket edecektir" dedi.

'Başarı hemen gelmez'

Olcay, "Evvela kendimize olan güvenimizle önümüzdeki planlamalarımzı yaparız. O onu dedi, bu bunu dedi; bunlar bizi ilgilendirmez. Bu tip sorular bizim yönetim kurulumuzun gündeminde olan şeyler değil. Bizim divan kurulumuz vardır. Sorumluluğumuzu gayet hassas bir şekilde biliyoruz.

Bir mağlubiyeti değişik yerlere çekmek gereksiz. Yönetim kurulumuz hemen bir araya gelmiş ve yarından itibaren teknik kadromuzla birlikte bütün tedbirleri en ince tefarruatına kadar alacaktır. Çarşamba günü Divan Kurulu'na da Galatasaraylıların önüne çıkacağız. Gelen sorulara cevap vereceğiz.

Teknik direktörümüz ve ekibimiz daha yeni gelmişlerdir. Alışma dönemine ihtiyaçları vardır. Başarı hemen gelmez. Derwall da ilk geldiğinde bu süreç yaşandı. Ama Derwall dönemi gururla anılan bir dönemdir. Galatasaray yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da başarıya ulaşmayı kendine hedef koymuştur. Çünkü bu gelirleri sadece Türkiye'de sağlayamayacağını bimektedir" ifadelerini kullandı.