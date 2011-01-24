-GALATASARAY'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Galatasaray camiasında, olağanüstü genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyası için web sitesi açıldı. ''www.gsbirlik.org'' ismiyle açılan sitede, genel kurul çağrısının yapılması için gerekli dilekçe örneği bulunuyor. Sitede ayrıca, genel kurul isteyen üyelerin imzalarının toplanacağı adresler de belirtilmiş durumda. Öte yandan, paylaşım sitesi Facebook'da da ''gsbirlik'' adıyla açılan sayfadan, bu siteye yönlendirme yapılabiliyor.