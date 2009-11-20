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Spor

Galatasaray'da olağan üstü toplantı

Galatasaray kulübü yönetim kurulu, 'Cemal Nalga' skandal üzerine son gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü toplandı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - Galatasaray kulübü yönetim kurulu, Cemal Nalga'nın usulsüz olarak bazı maçlarda oynatıldığının anlaşılmasıyla patlak veren skandal üzerine son gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü toplandı.

Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantı için, başkan Adnan Polat ile yönetim kurulu üyeleri biraraya geldi.

Toplantıda, cezalı Cemal Nalga'nın takım arkadaşının formasıyla hazırlık maçlarında oynatıldığının tespit edilmesiyle başlayan, takımın idari ve teknik kadrosunun görevine son verilmesinin ardından başkan yardımcısı Yiğit Şardan'ın istifasıyla devam eden süreç değerlendiriliyor.

Yönetim kurulu üyesi Ahmet Dedehayır, toplantıya girmeden önce basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, yaşanan durumu, "ihmalkarlık ve büyük yanlışlık" olarak nitelendirdi.

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