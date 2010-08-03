-GALATASARAY'DA OFK BELGRAD MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Galatasaray, OFK Belgrad ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. 1,5 saat süren antrenmanın yapılan çift kale maç ile sona erdiği belirtildi. Baros ve Aydın'ın günü izinli geçirdiği, Elano'nun ise sağlık merkezindeki tedavisinin ardından salonda yaptığı çalışmalara devam ettiği kaydedildi. Antrenmanın ardından futbol takımı ve teknik heyet, başkan Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri ve sponsorlarla birlikte düzenlenen barbekü partisinde yemek yediler. Galatasaray, yarın saat 11.00'de THY'nin özel uçak seferiyle Belgrad'a uçacak ve otelde kampa girecek.