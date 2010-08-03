T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'DA OFK BELGRAD MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 17:32

-GALATASARAY'DA OFK BELGRAD MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Galatasaray, OFK Belgrad ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi. 1,5 saat süren antrenmanın yapılan çift kale maç ile sona erdiği belirtildi. Baros ve Aydın'ın günü izinli geçirdiği, Elano'nun ise sağlık merkezindeki tedavisinin ardından salonda yaptığı çalışmalara devam ettiği kaydedildi.  Antrenmanın ardından futbol takımı ve teknik heyet, başkan Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri ve sponsorlarla birlikte düzenlenen barbekü partisinde yemek yediler. Galatasaray, yarın saat 11.00'de THY'nin özel uçak seferiyle Belgrad'a uçacak ve otelde kampa girecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24