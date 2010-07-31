-GALATASARAY'DA OFK BELGRAD MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, fizik kondisyon ile topla taktik ve dayanıklılık çalışması uyguladı. Dünkü antrenmanda sakatlanan Lorik Cana, tedavisinin ardından koşuya katılırken, koşularına devam eden Milan Baros'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Galatasaray, OFK Belgrad maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.