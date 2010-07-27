-GALATASARAY'DA OFK BELGRAD MAÇI HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla 29 Temmuz Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların, taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncusu Milan Baros'un OFK Belgrad maçı öncesi durumu merak konusu olmayı sürdürürken, Çek futbolcu yine takımdan ayrı koşu yaptı. Oyuncunun, rövanş maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Sakatlığı süren bir diğer sarı-kırmızılı oyuncu Aydın Yılmaz'ın ise tedavisine devam edildiği bildirildi. Galatasaray takımı, OFK Belgrad maçı öncesi son çalışmasını yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere gerçekleştirecek.