Galatasaray'da Nonda gitti

T24 - Galatasaray Kulübü, Kongolü golcü Nonda ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.





Kulüpten yapılan açıklamada, Nonda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği bildirildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Shabani Christophe Nonda'ya kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz'' denildi.



Nonda'nın gönderilmesiyle sarı-kırmızılı kulübün yabancı futbolcu sayısı 7'ye düşerken, anlaşma

sağlanan ve bu akşam İstanbul'a gelecek olan Dos Santos ile sözleşme yapma imkanı doğdu.