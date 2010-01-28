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Spor

Galatasaray'da Nonda gitti

Galatasaray Kulübü, Kongolü golcü Nonda ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

28 Ocak 2010 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü, Kongolü golcü Nonda ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
 

Kulüpten yapılan açıklamada, Nonda'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiği bildirildi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Shabani Christophe Nonda'ya kulübümüze yaptığı hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz'' denildi.


Nonda'nın gönderilmesiyle sarı-kırmızılı kulübün yabancı futbolcu sayısı 7'ye düşerken, anlaşma
sağlanan ve bu akşam İstanbul'a gelecek olan Dos Santos ile sözleşme yapma imkanı doğdu.

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