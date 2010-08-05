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Spor

GALATASARAY'DA NEŞELİ İDMAN BELGRAD (A.A)

05 Ağustos 2010 01:43

-GALATASARAY'DA NEŞELİ İDMAN BELGRAD (A.A) - 04.08.2010 - Mehmet Fatih Duman bildiriyor - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin yapılacağı Omladinski Stadı'nda, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanda, sarı-kırmızılı oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti. Çalışmada Lucas Neill, Mehmet Batdal'ın şortunu indirerek gülerken, Sabri Sarıoğlu da 5'e 2 top kapma çalışması sırasında yerde kalan Arda'nın üzerine hafif bir şekilde bastı. Öte yandan, ikili mücadelede Serdar Özkan'a sert giren Gökhan Zan'a teknik direktör Frank Rijkaard ile antrenör Johan Neeskens müdahale ederek, oyuncuya esprili bir şekilde, kart gösterir gibi işaret yaparak sahadan çıkmasını istediler. Galatasaray takımının antrenmanını, sarı-kırmızlı eski futbolcu ve OFK Belgrad Genç Takımı Antrenörü Cevad Prekazi de izledi. -GÜNDÜZ MAÇI OLACAK- Galatasaray, rakibi OFK Belgrad ile yarın bir gündüz maçında karşı karşıya gelecek. Omladinski Stadı'nda, TSİ 18.00'de, yerel saatle ise 17.00'de oynanacak karşılaşmaya sarı-kırmızılıların, Aykut, Sabri, Neill, Servet, Hakan, Cana, Barış, Pino, Arda, Serdar Özkan, Mehmet Batdal (Kewell) muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stalhammar, Henrik Andren ve Per Brogevik hakem üçlüsü yönetecek.

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