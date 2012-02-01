-Galatasaray'da Necati Ateş yuvaya döndü İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Galatasaray'ın, devre arası transfer döneminin son gününde Medical Park Antalyaspor'dan renklerine kattığı eski futbolcusu Necati Ateş, sarı-kırmızılı takımdaki ilk döneminde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, 2003-2004 sezonun devre arasında Adanaspor'dan transfer olduğu Galatasaray'da, 3,5 sezonda çıktığı 99 lig maçında 48 gol kaydetti. ''Cim Bom''daki ilk sezonunda ligde 14 maçta 9 gol atan Necati Ateş, 2004-2005 sezonunda 33 maçta 15, 2005-2006 sezonunda 32 maçta 18 ve 2006-2007 sezonunda da 20 maçta 6 kez ağları havalandırdı. 2007-2008 sezonunun başında Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakılan Necati Ateş, o sezonun ilk yarısında Ankaraspor, ikinci yarısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. 2008-2009 sezonunda da İspanya'nın Real Sociedad takımına kiralık olarak verilen Necati Ateş, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Medical Park Antalyaspor ile anlaştı. -Medical Park Antalyaspor kariyeri- Necati Ateş, 2009-2010 sezonunun başında anlaştığı Medical Park Antalyaspor'da 2,5 sezonda 76 lig maçında görev aldı ve 30 gol attı. Medical Park Antalyaspor'daki ilk sezonunda 29 maçta 12 gol bulan Necati, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 13 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Akdeniz temsilcisinde, 19 maçta görev aldı ve 5 gol kaydetti. -100'ler kulübünde- Necati Ateş, Süper Lig'de 100 gol barajını aşan futbolcular arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, Medical Pank Antalyaspor'un 2010-2011 sezonunda Ankaragücü ile yaptığı karşılaşmada 2 gol kaydederek, Süper Lig'deki gol sayısını 100'e çıkardı ve 100'ler kulübüne girdi. Kariyerinde toplam 271 lig maçında görev alan Necati Ateş, bu maçlarda 114 kez ağları havalandırmayı başardı.