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Spor

Galatasaray'da Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

02 Şubat 2018 19:38

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 20\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam Atiker Konyaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncuların yer aldığı grupta ise ilk olarak aerobik koşu ve açma - germe hareketleri yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda 5\'e 5 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yeni transfer Yuto Nagatomo, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi yarın saat 14.00\'te bir idman daha gerçekleştirildikten sonra saat 17.00\'de özel bir uçakla Sivas\'a hareket ederek Sivas\'ta kampa girecek.

(FOTOĞRAFLI)

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