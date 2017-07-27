Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera ile sözleşme yenilendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamayla bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 3.575.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ayrıca Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak Futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20.000 Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir.

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