Galatasaray'da muhalifler harekete geçti

Sarı-kırmızılı camiada girişimlere başlayan muhalifler, erken seçim için imza kampanyası başlattı.

Galatasaray'da genel kurul üyeleri, seçim için imza kampanyası başlattı. Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın başlattığı imza kampanyasına eski yöneticiler destek veriyor. Sosyal medyada taraftarların da katıldığı kampanyanın sınırları her geçen gün artarak devam ediyor.

Tüzük gereği sarı-kırmızılı kulübün kayda açık üye sayısının 1/5'i oranında imza toplanırsa yönetimin seçime gitme mecburiyeti bulunuyor. Bu durumda Galatasaray'da erken seçim için 1600 imza gerekiyor. Şu ana kadar sayısının 500'ü geçtiği ifade edilirken, imzaların 1000 barajını geçmesi halinde bazı üyelerin başkan ile görüşerek erken seçim kararını almasını isteyeceği kulislerde konuşulan haberler arasında.

Camianın önde gelen isimleri, geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'ten, 2018'in Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi bu yıl bir ara seçim yapıp güven tazelemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.