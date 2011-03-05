-GALATASARAY'DA MUHALEFET TOPLANDI İSTANBUL (A.A)- 05.03.2011 - Galatasaray'da muhalif isimlerden oluşan bir grup kongre üyesi, Maslak Sheraton Otel'de bir araya gelerek, kulübün nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çalışma grubu kurdu. Başkan Adnan Polat ile ters düşen yöneticiler Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya ile merhum eski başkan Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın'ın da katıldığı toplantıda, kulübün sorunları masaya yatırıldı. Helvacı, burada bir konuşma yaparak son dönemde yaşananlarla ilgili üyelere bilgi verdi. Toplantıda, kulübün her branşının sorunları ve nasıl yönetilmesi gerektiği tartışıldığı öğrenildi. 50-60 üyenin katıldığı toplantı sonunda bir kulübün nasıl yönetilmesiyle ilgili görüşler ortaya koyacak bir çalışma grubu kurulması ve toplantıların her hafta tekrarlanması kararlaştırıldı.