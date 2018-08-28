Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sürprizi

Başakşehir'in forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Mevlüt'ün de Başakşehir'den ayrılmaya sıcak baktığı iletildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in Mevlüt Erdinç'i onaylaması durumunda Galatasaray'ın hiç vakit kaybetmeden Başakşehir ile masaya oturacağı aktarıldı.

Mustafa Pektemek de listede

Öte yandan Fatih Terim'in yerli forvet takviyesi isteği üzerine Mevlüt Erdinç dışında sarı kırmızılı takımın gündeminde Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek de adaylar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın Pektemek için sözlü teklifte bulunduğunu açıklamıştı.