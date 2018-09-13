Galatasaray'da Metin Oktay anıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, vefatının 27. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Oktay\'ın, Kozlu Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'de geçen sezon kazandığı şampiyonluk kupası da getirildi. Törene, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay\'ın yakınları, altyapı sporcuları ve bir grup taraftar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Mustafa Cengiz, Metin Oktay\'ın Türk sporu için çok değerli bir isim olduğunu ifade ederek, \"Benim için de çok özel önemi var. Biz gençken \'Metin\' olalım diye büyüdük. Dört yaşında kollarımda vefat eden küçük kardeşime, anne ve babama rica ederek \'Metin\' ismini vermiştim. Bugün Türkiye\'de \'Metin\' ismini taşıyan ne kadar insan varsa, bunun büyük nedeni Metin Oktay\'dır. Metin Oktay sadece bir futbolcu ya da Galatasaraylı değil, insan ve spor ahlakının en değerli örneklerinden biriydi. Erken ölümü bizi çok üzdü. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun\" dedi.

Metin Oktay\'ın hem saha içinde hem de saha dışında örnek alınan bir isim olduğunu dile getiren Cengiz, \"Türk futbolu onlarca gol kralı çıkardı. Onlarca müthiş futbolcular geldi. Yerli, yabancı otuzar, kırkar gol atanlar oldu. Olay sadece gol atmak ya da gol kralı olmak değil, olay insan ve idol olmak. Sadece saha içinde değil, saha dışında da bir karakter olmak. Metin Oktay o karakterdi. Biz onu örnek aldık. Şu anda adaylar var fakat bir Metin Oktay yok. Ben yıllardır bunun eksikliğini görüyorum. Metin Oktaylar, Can Bartular, Lefterler, Hakkı Yetenler, Şerefler gittikten sonra maalesef Türk toplumu spor anlamında idollerini pek yetiştiremedi\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anma töreninden görüntüler

- Cengiz\'in konuşması

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

13.09.2018 - Haber Kodu : 180913109

13.09.2018 - Haber Kodu : 180913110