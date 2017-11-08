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Spor

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12

08 Kasım 2017 00:44

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve tempolu koşu yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan Sarı-kırmızılılar, ardından teknik pas çalışması üzerinde durdu. Bu bölümden sonra koşu yapan oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues yer almadı.
Bugün Kailash isimli bir erkek çocuğu dünyaya gelen Fernando Muslera da izinli olduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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