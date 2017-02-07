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Spor

Galatasaray'da mecburi rotasyon

Serçe parmağındaki kırık nedeniyle kupa maçında riske edilmeyen Fernando Muslera kalesine dönecek

07 Şubat 2017 12:28

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar yüzünden teknik direktör Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçında kadroda değişiklikler yapacak. Hollandalı teknik adam, Sneijder'in yokluğunda Eren Derdiyok'u oynatmayı planlıyor.

Sarı Kırmızılılar’da Başakşehir maçında sakatlanan Wesley Sneijder bu mücadelede forma giyemeyecek.Hollandalı çalıştırıcı, Eren Derdiyok'u ilk 11'de kullanıp Lukas Podolski'yi forvet arkası pozisyonunda değerlendirmeyi düşünüyor. 

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyme ihtimali düşük olan Selçuk İnan'ın yerine ise Tolga Ciğerci ilk 11 için şans bekliyor. Gurbetçi oyuncu ekim ayında oynanan Fenerbahçe derbisinden beri sahalardan uzak kaldı. Maç eksiği bulunan Tolga'nın antrenman performansını yakından takip edecek olan Riekerink, milli oyuncuyu kadroya almaya sıcak bakıyor.

Sarı kırmızılı ekibin bir başka sakat oyuncusu ise Lionel Carole. Başakşehir maçında bileğinden sakatlanan Carole, sağlık ekibi tarafından Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Carole mücadeleye yetişmezse teknik direktör Riekerink tercihini Martin Linnes'ten yana kullanacak.

Serçe parmağındaki kırık nedeniyle kupa maçında riske edilmeyen Fernando Muslera ise kalesine dönüyor. Uruguaylı kaleci Kayserispor maçında ilk 11'de yer alacak.

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