-GALATASARAY'DA MAZBATA TÖRENİ 18 MAYIS'TA İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Galatasaray Kulübünün 14 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulunda seçimi kazanarak göreve gelen yönetim kurulu ve diğer kurullar, mazbatalarını 18 Mayıs Çarşamba günü törenle alacak. Kulüp Divan Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, törenin saat 17.30'da yapılacağı duyurulurken, şöyle denildi: ''14 Mayıs 2011 tarihli olağanüstü seçim genel kurulunda seçilmiş olan başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu asil ve yedek üyelerine, tüzüğümüzün 82. maddesi uyarınca mazbataları 18 Mayıs 2011 Çarşamba günü Mecidiyeköy'deki kulüp binasında verilecektir.''