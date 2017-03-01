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Spor

Galatasaray'da mali kongre tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpte yıllık olağan genel kurul toplantısı 18 Mart'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25 Mart'ta yapılacak

01 Mart 2017 13:57

Galatasaray Kulübünde mali kongre tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısının 18 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. İlk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Genel kurulda, sarı-kırmızılı kulübün 2016 yılı faaliyet ile denetim kurulu raporları okunup, kulüp yönetimin mali ve idari yönden ibrası oylanacak.

Kongre gündeminde, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanması ve 2017 yılı bütçesinin görüşülüp karar altına alınması da bulunuyor.

 

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