-GALATASARAY'DA MALİ KONGRE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi Anadolu Auditorium'da gerçekleştirilen toplantıda, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Türker Arslan seçildi. Türker Arslan açılışta yaptığı konuşmada üyeleri sağduyuya davet ederek, ''Galatasaray içinde geçirdiğim yaklaşık 50 yılın en kritik mali genel kurulunu yaşama arefesindeyiz. Genel kurul öncesi kırgınlıklara sebebiyet verecek bazı söylemler oldu. Galatasaray sağduyusunun bugün de var olacağı inancındayız. Galatasaray'a yakışan bir anlayış içinde genel kurulun sürdürüleceğine içtenlikle inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Mali genel kurul toplantısına kulübün eski başkanları Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Faruk Süren de katılırken, yönetim içinde, ''Muhalifler'' olarak tabir edilen Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya yönetim masasındaki yerlerini aldılar. Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını duyuran Ünal Aysal, genel kurula sarı-kırmızılı eski yönetici Semih Haznedaroğlu ile birlikte geldi. Bir diğer başkan adayı Cemal Özgörkey ve adı başkan adayları arasında geçen Adnan Öztürk de salondaki yerini aldı. Genel kurulu takip edenler arasında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da bulunuyor. Genel kurul başlangıcında 907 üyenin katılımının olduğu duyurulurken, toplantıda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunun sunumuna geçildi. Öte yandan, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nun basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi yönünde verilen önerge ise oy çokluğuyla reddedildi. Kulüp başkanı Adnan Polat, ''Biz göreve geldiğimizden beri şeffaflık ilkesini savunuyoruz. Galatasaray'ın gizli saklı hiçbir şeyi yoktur. Kapalı oturumu kabul etmiyoruz'' şeklinde konuştu.