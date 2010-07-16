'Galatasaray'da liderlik yapacağım'

T24 - Hollanda'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında bu sabahki antremanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray'ın yeni transferi Cana, kaptanlık tecribelerini kullanarak Arda'ya en iyi şekilde yardım etmek istediğini söyledi. Hazırlık maçlarında sert futbol oynadığına dair yapılan eleştirilere, "Onlar benim en rahat oyunumdu" yanıtını veren Cana, Galatasaray'a transferinde babasının etkili olduğunu belirtti.



Galatasaray'ın yeni transferi Arnavut futbolcu Lorik Cana, sarı-kırmızılı takımın yapacağı maçlarda liderlik vasfını kullanacağını söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'nın Horst kasabasında sürdüren sarı-kırmızılıların ormanlık alanda yaptığı sabah antrenmanı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Cana, takıma adapte olmaya çalıştığını belirtti. Yeni takımında ilk haftasını geçirdiğini belirten Cana, ''Takım arkadaşlarımın ve personelin ismini öğreniyorum. Az da olsa Türkçe öğrenmeye çalışıyorum'' dedi.





'Onlar benim en rahat oyunum'





Lorik Cana, hazırlık maçlarında sert oynadığına ilişkin haberler konusunda da ''Onlar benim en rahat oyunumdu. Duran toplarda öne çıkıp bulduğum goller var. Genel olarak topa sert giren ve takımı için çalışan bir Lorik seyredeceksiniz'' diye konuştu.



Takım kaptanı Arda'nın çok genç olmasına karşın başarılı ve çok iyi bir takım kaptanı olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, ''Kariyerime baktığınızda birçok takımda kaptanlık yaptım. Marsilya'nın tarihinde en genç kaptanı bendim. Arda da çok iyi bir kaptan. Görevini çok iyi yapıyor. Burada 4 yıllık sözleşmem var. Bu süre içinde saha içinde liderlik vasfımı kullanarak Arda Turan'a en iyi şekilde yardım etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.



Arnavut futbolcu, Galatasaray'a gelmeden önce takımdaki birçok futbolcuyu tanıdığını dile getirerek, ''Milan Baros ile Fransa'da karşılıklı mücadele ettik. Arda Turan genç olmasına rağmen çok ünlü bir futbolcu. Serdar ile Marsilya'da karşılıklı oynadık. Gökhan Zan'ı da tanıyordum'' dedi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabete ilişkin de Cana, ''Bu tür rekabetler lige kalite getirir. Fenerbahçe'yi yenmek, kendimize olan güvenimizi artırır. Şu anda yüzde 100 hazır olduğumuzu söyleyemem, ancak iyi bir sonuç takım için çok iyi olur'' ifadelerini kullandı.





'Galatasaray'a transferimde babam etkili oldu'





Galatasaray'a transfer olurken ailesine danıştığını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, ''Bu zamana kadar kariyerimde attığım her adımda aileme danıştım. Transferim çok hızlı gelişti. Transferimde babamın etkisi oldu. Premier Lig'de kaliteli ve kaptanlığını yaptığınız bir takımdan geliyorsunuz. Tabii Galatasaray da hedefleri olan ve herkesin tanıdığı bir kulüp'' diye konuştu.





