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Spor

Galatasaray'da liderlik sevinci

Abdurrahim Albayrak, Sinan Gümüş'ü sırtına aldı Taraftarlar, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratı yaptı ANTALYA,(DHA) Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Sinan Gümüş'ün 82'nci dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek ligde yeniden zirveye yerleşirken, sarı

22 Nisan 2018 00:33

Abdurrahim Albayrak, Sinan Gümüş\'ü sırtına aldı

Taraftarlar, \'İmparator Fatih Terim\' tezahüratı yaptı

ANTALYA,(DHA)

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor\'u Sinan Gümüş\'ün 82\'nci dakikada attığı golle 3-2 mağlup ederek ligde yeniden zirveye yerleşirken, sarı kırmızılı camiada 3 puan sevinci doyasıya yaşandı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından büyük bir sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet tribünlerle birlikte galibiyeti kutlarken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da sahaya inerek takıma 3 puanı getiren golü kaydeden Sinan Gümüş\'ü sırtına aldı.
Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına giden Fatih Terim, Galatasaraylı taraftarların tezahüratı sonrası basın açıklamasına katılmadan önce yeniden sahaya çıktı. Taraftarı selamlayan Terim, fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, \'İmparator Fatih Terim\' tezahüratı yaptı.

FOTOĞRAFLI

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