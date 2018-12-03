Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapılan antrenmanda Beşiktaş maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular dinamik ısınmayla çalışmaya başladı. Pas destek çalışmalarının ardından geçilen ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, son bölümde orta ve gol vuruşu çalışıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın 11:00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 14:00\'te Ankara\'ya hareket edecek.

FOTOĞRAFLI