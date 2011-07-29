-GALATASARAY'DA KRİZ BEKLENMESİN İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, görevlerini yapmak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, kimsenin Galatasaray'da kriz ve karışıklık beklememesini istedi. Adnan Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray'ın göz önünde olan ve olmayan sayısız probleminin olduğuna işaret ederek, ''Problemlerin hepsi çözüm bekliyor, dolayısıyla çalışmak çok çalışmak gerekiyor. Biz de yoğun bir şekilde görevlerimize odaklanarak mesai harcıyoruz. İki üç cümleye odaklanıp yol haritamızdan vazgeçmeyiz. Kimse Galatasaray'da kriz ve karışıklık beklemesin. Boşuna zaman kaybı olur'' ifadesini kullandı. Galatasaray'ın hazırlık maçında İngiltere'nin Liverpool takımı karşısında aldığı galibiyet nedeniyle teknik heyet, futbolcu ve taraftarları canı gönülden kutladığını vurgulayan Öztürk, istenen Galatasaray'ın hem sahada hem tribünde olduğunu, dün akşamın Galatasaray'ın hak ettiği yere süratle geleceğinin net mesajı olduğuna dikkati çekti. Adnan Öztürk, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Özellikle yollardan dolayı çıkıştaki problemlerin ivedi olarak çözülmesi gerekiyor. Sezon baslamadan bir çoğu giderilmiş olacaktır.''