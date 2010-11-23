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Spor

GALATASARAY'DA KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) 

23 Kasım 2010 19:31

-GALATASARAY'DA KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Galatasaray Kulübü'nün kritik yönetim kurulu toplantısı İstanbul'da başladı. Kulüp başkanı Adnan Polat başkanlığında, Florya Metin Oktay Tesislerinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, sarı-kırmızılı kulüpte son yaşanan gelişmeler görüşülüyor.  Toplantıdan sonra bir açıklama yapılacağı bildirildi.  -TOKÖZ BASIN TOPLANTISI YAPACAK- Öte yandan, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve eski başkan adaylarından Yılmaz Toköz, kulüpteki gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapacak. Yılmaz Toköz, 26 Kasım Cuma günü Taksim Point Otel'de saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında, sarı-kırmızılı kulüpte son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

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