-GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne seyircisi önünde 4-2 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray, kötü gidişini sürdürdü. Sezona Sivasspor ve Bursaspor karşısında aldığı yenilgilerle başlayan, ancak ardından Eskişehirspor, Gaziantepspor, Bucaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarını kazanarak seri yakalayan Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un ardından Ankaragücü'ne de yenilerek, taraftarlarının ümitlerini yine boşa çıkardı. Ankaragücü yenilgisiyle ligde üst üste ikinci yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım, bu sezon yaptığı 8 lig maçının 4'ünü yitirerek, 12 puanda kaldı. -İLK GOLE İTİRAZLAR- Karşılaşmanın 3. dakikasında Ankaragücü'nün Metin ile bulduğu gol, Galatasaraylı futbolcuların itirazlarını da beraberinde getirdi. Golün pası olan faul atışında topun hareket halinde olduğu görülürken, pas sonrası yardımcı hakem Serdar Akçer'in önce ofsayt bayrağını kaldırması, sonrasında ise hakem Tolga Özkalfa'nın işaretiyle devam etmesi, sarı-kırmızılıların tepkisine neden oldu. Pozisyonun golle sonuçlanmasının ardından hakem Tolga Özkalfa'nın etrafını saran Galatasaraylı oyuncular, bir süre itirazlarını dile getirdiler. -KALECİ UFUK, KIRMIZI KART GÖRDÜ- Galatasaray kalecisi Ufuk Ceylan, kötü bir performans sergilediği maçın 62. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray'ın yediği ikinci golde topu tutmak yerine yumruklayan, üçüncü golde ise kalesini çok erken terk eden Ufuk, daha sonra da ceza sahası dışında topa elle müdahale ederek, hakem Tolga Özkalfa tarafından oyundan ihraç edildi ve yerine Aykut oyuna dahil oldu. -DEFANSIN KÖTÜ PERFORMANSI SÜRÜYOR- Galatasaray takımının savunma performansı, Ankaragücü karşısında da beklentileri karşılayamadı. Özellikle defansın arkasına atılan toplarda kademe anlayışını oturtamayan sarı-kırmızı ekip, Ankaragücü karşısında benzer hatalardan iki gol yemekten kurtulamadı. Bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol birden gören Galatasaray, geride kalan 8 haftada rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi. -BAROS GOLLERİYLE DÖNDÜ VE YİNE SAKATLANDI- Milan Baros, Ankaragücü filelerine 2 gol göndererek takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Ligdeki son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarını 3 kez havalandıran ve sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyen Baros, Ankaragücü mücadelesinde yine klasını konuşturarak, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Çek futbolcu, karşılaşmanın 85. dakikasında ise koşarken bir anda yerde kaldı. Sol baldırına bandaj yapılan oyuncu, karşılaşmaya devam edemeyerek, yerini Mehmet Batdal'a bıraktı. Saha kenarından sekerek soyunma odasının yolunu tutan Baros'a taraftarlar tezahüratlar yaparak destek verdiler. -YÖNETİM VE RİJKAARD'A TEPKİ- Galatasaray taraftarları, Ankaragücü maçında 3-1 geriye düşülmesi ve sonrasında kaleci Ufuk'un kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından, yönetim ve teknik direktör aleyhine tezahüratlara başladı. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Frank Rijkaard'ı istifaya çağıran tezahüratlar yapılırken, bu esnada kapalı tribünde taraftarlar arasında da bir kavga yaşandı. Taraftarların, ''İmparator Fatih Terim'' tezahüratları yapmaları dikkati çekti. -MİSİMOVİÇ ISLIKLANDI- Sarı-kırmızılı ekibe büyük ümitlerle transfer edilen Boşnak futbolcu Misimoviç, beklenen çıkışını Ankaragücü karşısında da gösteremedi. Sahada kaldığı sürede önemli bir varlık gösteremeyen Misimoviç, oyundan çıkarken de Galatasaray taraftarlarınca ıslıklandı. -GOL SEVİNCİ ÜMİT ÖZAT'I DÜŞÜRDÜ- Galatasaray karşısında takımına başarılı bir futbol oynatan Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, attıkları golün ardından yedek kulübesinde yerde kaldı. Genç teknik adam, yedek kulübesinde ayak ayak üstüne atmak isterken gol attıklarını, yanındakilerin gol sevinci sırasında kendisine çarptığını ve yerde kaldığını ifade etti. Yardımcıları Ümit Özat'ı daha sonra ayağı kaldırdı. Bu arada ilk yarının hemen bitiminde sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı kendisine getirilen cep telefonuyla bir süre görüştü. Ümit Özat, tribünde kendisine pozisyonların anlatıldığını ve bu nedenle konuştuğunu söyledi.